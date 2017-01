Le tatoueur Tyco condamné à un an de prison dont un mois ferme

Le verdict du Tribunal des flagrants délits de Dakar est tombé. Le tatoueur Tyco est condamné à un an de prison dont un mois ferme en sus d'une amende d'un 1,5 millions de francs CFA.



Tycoo a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier. Il lui est reproché des publications de photos et de vidéos obscènes de ses clientes sur les réseaux sociaux notamment sur snapchat.



Pour le parquet ayant déclenché la procédure et engagé les poursuites, la diffusion des ces images contribue à ternir l’image de la société et suscite un trouble à l’ordre public.