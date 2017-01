«Le taux d’endettement du Sénégal est soutenable» selon le ministre Amadou Bâ

«Le taux d’endettement du Sénégal est soutenable», cette déclaration porte la signature du du ministre de l’Économie, des Finances et du Pan. Pour Amadou Bâ, cela l’est d’autant plus parce qu’au niveau de l’Uemoa, jusqu’à 70%, le taux est soutenable». Le ministre s’est aussi prononcé sur le différent qui a opposé les impôts et le trésor dont il a d’ailleurs annoncé dans le journal l’AS, l’apaisement de la situation non sans se féliciter des performances de la direction administrées par Cheikh Ahmed Tidiane Bâ. Pour l’argentier de l’Etat du Sénégal, la direction générale des impôts et des domaines (DGID) a porté ses recettes à 1200 milliards, soit plus de 150 milliards de plus que l’année dernière.







