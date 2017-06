Le taux de croissance du Pib projeté à 7% en 2018 (officiel)

Le gouvernement du Sénégal table sur un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de l’ordre de 7% en 2018, suivant les projections contenues dans un document du Programme budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2018-2020, a annoncé l'Aps.



"Globalement, pour l’année 2018, le dynamisme de l’économie sénégalaise devrait se consolider avec un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel projeté à 7% contre 6,8% en 2017", écrit ce document présenté jeudi soir par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, au cours d’une séance plénière à l’Assemblée nationale.



Selon le DPBEP, l’amélioration du PIB devrait être portée par "le raffermissement des secteurs secondaire et tertiaire avec des hausses’’ de croissance "attendues respectivement à 7,4% à 7,0%".



Il relève que la valeur ajoutée du secteur primaire, "bien qu’attendue en ralentissement par rapport à 2017, afficherait une croissance de 6,9%".



"Au niveau du primaire, l’agriculture continuera à bénéficier du soutien financier par la poursuite du PRACAS’’, le Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise, "notamment à travers les actions hardies entreprises dans la riziculture et la consolidation de la pêche, de l’élevage et des cultures horticoles", souligne le document.



De même, la gestion des finances publiques devrait-il être "marquée par la poursuite de l’accroissement des recettes budgétaires, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l’amélioration de la qualité des dépenses d’investissement", ajoute-t-il.



"Au total, en 2018, le déficit budgétaire devrait être réduit à 3,0% après 3,7% en 2017. Sur le moyen terme, cette orientation sera confortée et le déficit budgétaire se maintiendrait en moyenne à 3,0% sur la période 2018-2020", soutient la même source.