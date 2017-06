Le témoignage de Macky Sall sur Habib Thiam : "Nous avions eu une très longue discussion nocturne malgré sa maladie et..." L'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Habib Thiam est décédé ce lundi à l'âge de 84 ans. Le président de la République Macky Sall s'est rendu à sa levée de corps pour lui rendre hommage devant son épouse, ses enfants, amis et proches.

Le président de la République a marqué de sa présence, la levée de corps de l'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal, hier lundi. Macky Sall a rappelé l'engagement et le dévouement d'un homme "qui a été au coeur des dures années de construction du jeune Sénégal indépendant et de la modernisation de son administration". Il a également souligné l'attachement du défunt aux valeurs de la République et sa passion du monde rural, où il s'est beaucoup investi, notamment dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture.



Le président Macky Sall a évoqué avec nostalgie les derniers entretiens qu'il a eus avec Monsieur Habib Thiam et raconté une anecdote qui témoigne de l'amour qu'il avait pour son pays. "Je l'ai (Ndlr : son amour pour son pays) encore fortement ressenti, au cours de nos derniers et ultimes entretiens, en présence de Madame Anna Thiam (épouse du défunt)...



Le poids de l'âge n'avait pas entamé la puissance de sa conviction pour le Sénégal et pour son développement. Et nous avions eu une très longue discussion nocturne, malgré la maladie et j'ai ressenti un homme profondément engagé pour le Sénégal et qui m'a beaucoup encouragé", a déclaré le chef de l'Etat devant la dépouille de l'ancien Premier ministre de Abdou Diouf. Ce dernier sera d'ailleurs à Dakar dans les prochaines heures, d'après le Président Macky Sall, qui s'est entretenu au téléphone avec lui, suite au décès de son ami.





