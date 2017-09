Le témoignage poignant du journaliste Adama Sow sur Djibo Ka

Djibo Ka et moi...



Tous ceux qui me connaissent depuis l'adolescence, connaissent ce bout d'histoire. Dès mon entrée au lycée Delafosse, à l'époque au CEMT (premier cycle), un camarade de classe, mon meilleur ami de lycée, Ndiouga Sakho, neveu de Maitre Wade (ancien Dg de la Sapco), m'a présenté comme "le neveu de Djibo Ka", ministre et homme fort du régime. Donc j'ai traîné cette image "d'un neveu d'un VIP" et cela m'a valu des déboires au lycée.



Pourtant, j'étais l'un des casse-cous , étant très actif dans les activités du foyer et des mouvements de grève. Mais toutes les rancœurs contre le régime me valaient un lynchage en règle...J'en ai parlé à Djibo un jour de 1983, chez lui, vers l'Assemblée nationale. On a rigolé et il me dit "il faut assumer", même si j’étais pas son neveu. Il m'a encouragé et soutenu quand j'alternais les cours et mes émissions à la RTS.



C'est cette relation particulière qui m'a donné l'opportunité de faire un documentaire (le seul) sur cet homme d'Etat en 2006. Le document a été diffusé à la RTS et ce serait bien que mes confrères exploitent ce document. Il m'avait ouvert sa vie dans toute sa globalité, nous sommes allés jusqu'au Mali pour les besoins du tournage.



Donc, c'est une perte d'un être cher qui a inspiré ma jeunesse, quelqu'un qui m'a poussé dans mes derniers retranchements pour que je vive ma passion des médias. Kawo Djibo a jaraama, oncle que Dieu t’élève au rang des bénis de son Paradis,