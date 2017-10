Le témoignage poignant du journaliste Adama sow sur le père de Coumba Gawlo Seck

Laye Bamba Seck, père de Coumba Gawlo Seck est décédé. Celui qui m'avait dit "Adama, je te confie Coumba" un jour de 1986 au studio C de l'ancienne maison de la RTS, est parti ce dimanche à l'aube à l'hopital Principal...L'artisan de la carrière exceptionnelle de Coumba Gawlo a tiré sa révérence après une maladie qui l'a cloué au lit ces dernières années. Coumba a tout fait ces années pour lui prodiguer les meilleurs soins dans les meilleurs hôpitaux. Laye Bamba policier à la retraite, était un grand artiste. Scénariste, auteur et peintre, il a écrit et mis en musique 'Soweto" la chanson fétiche qui a fait remporter à Coumba Gawlo le concours de la "Voix d'or" que nous avions organisé en 1986 dans le cadre de l’émission "Kaddu Khaleyi" de la RTS. Concours initié par le ministère de la culture.J'ai eu la chance d'avoir enregistré la chanson un mercredi après midi au Centre culturel Blaise Senghor, et avec l'autorisation d'Abdoulaye Lam et de Cheikhou Mbaye, je l'ai diffusée presque comme indicatif de l'émission tous les mercredis. "Soweto" a été le départ de la carrière extraordinaire d'une fille qui avait comme manager et directeur artistique....Laye Bamba Seck son père! Repose en paix père Laye Bamba et sincères condoléances à ma soeur Coumba Gawlo, à Matar, à Pen seck, Ndickou et à toute la famille