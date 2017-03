Le thème « Croissance, inégalités et chômage » au menu du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration La dixième Réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique se tient présentement du 23 au 28 mars 2017 à Dakar (Sénégal), dans le cadre de la Semaine du développement de l’Afrique 2017, en application d’une décision adoptée à la neuvième Réunion annuelle conjointe. La Conférence sera précédée d’une réunion préparatoire du Comité d’experts.

La dixième Réunion annuelle conjointe portera sur le thème « Croissance, inégalités et chômage ». Le thème est basé sur la compréhension que la réduction durable des inégalités demande une vue d’ensemble des problèmes interdépendants qui leur sont associés pour ainsi mener une politique cohérente. La Réunion annuelle conjointe de 2017 offre l’occasion d’examiner les liens entre les questions de croissance économique, d’inégalités et de chômage.



Elle se penchera sur les stratégies propres à renforcer la croissance inclusive et à promouvoir l’emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes. Elle examinera aussi les mesures visant à réduire les inégalités et l’extrême pauvreté sur le continent pour atteindre aussi bien les objectifs du premier Plan décennal (2013-2023) de mise en œuvre de l’Agenda 2063 que ceux du Programme de développement durable à l’horizon 2030.



Les participants examineront également des questions statutaires concernant la Commission économique pour l’Afrique et le Comité technique spécialisé. Le Comité d’experts se réunira du jeudi 23 au samedi 25 mars 2017. La Conférence des ministres se tiendra les lundi 27 et mardi 28 mars 2017.



Les séances plénières de la Conférence commenceront par une concertation de haut niveau sur le thème susmentionné, qui sera suivie d’une série de séances plénières consacrées à divers sous-thèmes. Les débats feront fond sur la note conceptuelle et sur des notes d’information technique faisant la synthèse des recherches menées récemment.



La Réunion annuelle conjointe de 2017 réunira des experts chevronnés venant d’Afrique et d’ailleurs, dont les débats, partant du thème principal, déboucheront sur des conclusions dont les conséquences seront importantes pour l’avenir de l’Afrique.



Comme les années précédentes, la Réunion annuelle conjointe sera assortie d’un certain nombre de manifestations parallèles de haut niveau et d’autres réunions importantes, dont la dix-huitième réunion du Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique (MCR-Afrique).



En outre, suite à la réussite de l’édition de 2016, la Semaine du développement de l’Afrique sera le cadre de manifestations parallèles prévues les 25 et 26 mars 2017. D’une durée de 90 minutes, ces manifestations seront l’occasion, tout au long de ces deux jours, de débats enrichissants au cours desquels des solutions seront proposées.



