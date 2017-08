Le tirage au sort complet de la phase de poules de Ligue des Champions

On connaît désormais la composition des poules de la Ligue des Champions. Le Paris SG devra se mesurer au Bayern Munich, à Anderlecht et au Celtic Glasgow, tandis que l'AS Monaco, elle, sera opposée Porto, Besiktas et Leipzig. Le Real Madrid a hérité du groupe de la mort.



Andriy Shevchenko, ambassadeur de la finale de C1 à Kiev cette saison, et Francesco Totti, qui s’est vu remettre le trophée d’honneur du président de l’UEFA, ont procédé au tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions. Et les deux légendes ont été plutôt clémentes avec les clubs français. L’AS Monaco, championne de France en titre, aura ainsi droit à une revanche de la finale de 2004 perdue face au FC Porto.



