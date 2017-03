Le torchon brûle toujours chez les enseignants de l’Apr : Ameth Suzanne Camara tient un conseil national sans Youssou Touré Une entité pour deux coordonnateurs nationaux ! Si aujourd’hui, Youssou Touré se considère toujours comme patron de cette instance, Ameth Suzanne Camara a tenu un conseil national à Saly (Mbour) sans lui. Ce, en déclinant ses ambitions de travailler pour une majorité BBY à l’assemblée nationale et un second mandat pour le Président Macky Sall au premier tour en 2019.

Le réseau des enseignants républicains a tenu à Saly Portudal, un conseil national qui a été marqué par d’importantes résolutions, dont celle concernant la mise en place d’un nouveau Bureau exécutif avec à sa tête, Ameth Suzanne Camara.



En sa qualité d’adjoint, celui-ci se considère comme le coordinateur national depuis la démission de Youssou Touré. Ces rencontres organisées les 10, 11 et 12 mars 2017 avait pour objet de matérialiser le nouvel élan du réseau des enseignants.



« Youssou Touré qui avait annoncé en grande pompe la tenue d’un conseil national parallèle le 25 mars 2017 n’a finalement rien organisé. Ce n’est point surprenant pour tous ceux qui connaissent bien l’homme », mentionne le communiqué reçu par Libération.



« Aujourd’hui, poursuit-il, la page Youssou Touré est définitivement tournée. Le réseau des enseignants de l’Apr a entamé sa mue depuis la démission de l’actuel ministre, secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation et aux Langues nationales. En tant que Coordinateur National Adjoint d’alors, Ameth Suzanne Camara avait pris ses responsabilités, avec des camarades engagés comme lui, pour redynamiser la structure et lui redonner son lustre d’antan ».



C’est ainsi qu’une tournée a été effectuée au niveau de 45 départements, histoire de massifier davantage le parti, de travailler dans la dynamique de respecter les consignes de leur mentor. « Sur instruction du Président Sall, une médiation a été menée par le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne et Maitre Oumar Youm, ministre directeur de cabinet. Mais cela n’a pas donné les résultats escomptés du fait de l’entêtement de Youssou Touré qui a perdu toute crédibilité, mais surtout la confiance des camarades », notifie le document.



Avec les législatives du 30 juillet, le réseau des enseignants s’est fixé une ligne directrice : donner au président Macky Sall une large majorité à l’assemblée nationale. S’y ajoute une ferme volonté de le réélire en 2019, dès le premier tour de l’élection présidentielle.



