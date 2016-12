Le tour du monde de Noël en images Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Décembre 2016 à 13:43 | | 0 commentaire(s)| EN IMAGES - Nous avons tenté de sélectionner les plus belles images des célébrations de Noël à travers le monde. D'Alep à Mossoul, de New York à Shangai, petite sélection. Du Pakistan à Alep, en passant par Mossoul, Shanghai, Paris ou New York, les Chrétiens du monde entier fêtent Noël ce week-end. Célébrations, prières, décorations, cérémonies religieuses... Nous avons tenté de vous proposer les images les plus fortes et les plus représentatives de l'évènement.



● Les fidèles se rassemblent à Bethléem ● À Alep, Noël dans les décombres ● Premier Noël dans une église du nord irakien après deux ans d'occupation djihadiste ● Noël sous haute sécurité à Karachi ● En Inde, Noël est une fête populaire ● La Malaisie se prépare à fêter Noël ● En Chine, 100 millions de chrétiens célèbrent Noël ● Le Zimbabwe célèbre Noël malgré la crise économique ● Noël à New York, la fête de la démesure ● Un Noël sous sécurité en France ● La messe de minuit au Vatican ● En Russie, les festivités auront lieu en janvier ● À Jérusalem, les Juifs fêtent Hanouka ● Un sapin de Noël artificiel record au Sri Lanka ● Les festivités au Kosovo La rédaction vous conseille



Accueil Envoyer à un ami Partager