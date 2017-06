Le trafiquant d’armes le plus riche du monde, Khashoggi, est décédé à 82 ans

Le commerçant d’armes saoudien Adnan Khashoggi, un homme d’affaires réputé pour son style de vie somptueux, est décédé à l’âge de 82 ans, a déclaré sa famille.

Apprécié pour son « élégance, force et dignité » par ses proches, le magnat aurait été sous traitement contre la maladie de Parkinson.



L’oncle de Dodi Fayed, le célèbre producteur de cinéma, est mort à Londres mardi, selon un communiqué de sa famille.

« C’est avec une profonde tristesse que la famille Khashoggi doit annoncer que notre bien-aimé père, Adnan Khashoggi, âgé de 82 ans, est mort paisiblement à Londres, alors qu’il était traité pour la maladie de Parkinson », a déclaré la famille.

« Il a vécu ses derniers jours entouré de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants dévoués, avec la même élégance, la même force et la plus grande dignité qui caractérise sa vie remarquable.

« Il laisse derrière lui son épouse Lamia ».

A l’apogée de sa richesse dans les années 1970, on estimait à 2,4 milliards pounds la valeur de sa fortune.

Mais The Mirror a précédemment signalé que, pendant près de deux décennies, il a tenu le record du règlement de divorce le plus coûteux dans l’histoire.



Lorsque son mariage avec son épouse Soraya a échoué, elle l’a poursuivi pour 1,5 milliard de livres sterling. Alors qu’elle n’a pas pu avoir ce montant, elle a pu emporter avec elle 500 millions de livres sterling.

Sa richesse a été construite après des années à glaner des offres à travers le monde avec des géants de l’industrie des armes, notamment la société Lockheed.



