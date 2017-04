Le verdict du tirage au sort de l’UEFA : Monaco-Juventus et Atlético-Réal

En demi-finales, l'AS Monaco affrontera la Juventus Turin comme c’était le cas en quarts de finale de l'édition 2015. Et, l'autre affiche mettra aux prises les deux clubs espagnols l'Atlético et le Réal.

Pour rêver à une nouvelle finale, treize ans après l'épopée de 2004, Monaco va devoir sortir la Juventus Turin en demi-finales de la Ligue des champions.

Auteur de deux grosses performances contre Manchester City et le Borussia Dortmund, le dernier représentant français va croiser sur sa route la meilleure défense de la compétition (deux buts encaissés), qui a sorti le FC Barcelone en huitièmes de finale (3-0, 0-0).

Si les hommes de Leonardo Jardim avaient eu l'avantage de recevoir au retour face aux Citizens et aux Borussen, le match aller se déroulera cette fois sur le Rocher, ce qui ne fera que compliquer la tâche du leader de la Ligue 1.

Les partenaires de Kylian Mbappé devront forcer le verrou d'une défense piémontaise expérimentée (Buffon-Chiellini-Bonucci), qui n'a quasiment pas d'équivalent en Europe, et contrer le talent offensif du duo argentin Higuain-Dybala.

Atlético contre le Réal, le derby de Madrid.

La seconde demi-finale mettra aux prises le Real Madrid, tenant du titre, à son voisin l'Atletico pour un remake de la finale de la dernière édition remportée aux tirs au but par la Maison Blanche.

En lice pour le doublé Liga-C1, le club merengue est le favori à sa propre succession et devra aller chercher sa qualification à Vicente-Calderon.

Distancés en championnat, les Colchoneros de Diego Simeone restent difficiles à manœuvrer et viseront une troisième finale en quatre éditions.

La dernière confrontation entre les deux équipes, c'était le 9 Avril dernier en championnat et le score était de un but partout à Bernabeu.

Précisons que ces deux demi-finales auront lieu les 2 et 3 mai prochain.

Tirage des demi-finales aussi en Europa League : Lyon - Ajax et Manchester United - Celta Vigo.

Au lendemain de sa qualification au bout du suspense contre Besiktas, l'Olympique Lyonnais affrontera l'Ajax Amsterdam à l'occasion des demi-finales de la Ligue Europa.

Les Gones de Bruno Genesio ont tiré un grand nom du football européen, tombeur en huitièmes de Schalke 04 (2-0, 2-3) et actuel deuxième du championnat néerlandais à un point du Feyenoord Rotterdam.

Dans l'autre affiche de ces demi-finales, Manchester United, le grand favori à la victoire finale, venu à bout des Belges d'Anderlecht, sera opposé aux Espagnols du Celta Vigo, dixièmes de Liga.

Les Red Devils accueilleront lors de la seconde manche avec l'ambition de se rapprocher d'un titre, peut-être sans Zlatan Ibrahimovic sérieusement blessé au genou droit.

Ce sera le 4 et 11 mai prochain qu'on va assister à ces deux confrontations de cette Europa League.

Elisée Hounkpati (VOAFRIQUE)



