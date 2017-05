Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le voleur, le braquage et le directeur de banque Rédigé par Alain Lolade le 6 Mai 2017 à 14:19 | Lu 53 fois

Au cours d'un braquage, le voleur de banque intima l’ordre à tous les usagers de la banque : «Ne bougez pas ! L’argent appartient à l’Etat ! Votre vie vous appartient..». ... Tout le monde se coucha tranquillement sur le sol.

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle «LE CONCEPT DE MODIFICATION DE LA PENSÉE ». Changer la façon traditionnelle de penser.



Quand l’une des femmes, très sexy, se coucha sous une table de façon provocante, le voleur l’interpela : «S'il vous plait soyez civilisée. C'est un vol et pas un viol »

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle «ÊTRE PROFESSIONNEL ». Se concentrer uniquement sur la tâche pour laquelle on est formé.



Plus loin, une autre femme veut dissimuler une liasse des coupons de dix milles tombée au sol, le voleur l’interpelle: «S’il vous plaît Mme, arrêtez! Soyez honnête, je n’aime pas le vol; remettez-moi cette liasse"!

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle « PARADOXE DU CULTE ». On prêche pour les autres et on est loin de donner l’exemple.



Quand les braqueurs de banque rentrent chez eux, le jeune voleur (diplômé BAC+5 ) dit au plus âgé (qui a seulement eu son CEP à l'école primaire publique de Avôtrou): « Grand frère, nous allons compter combien nous avons gagné. » Le voleur âgé objecte et dit: «Tu es trop stupide. Il y a tellement d'argent qu'il nous faudra beaucoup de temps pour compter. Ce soir, le journal télévisé de 20 heures nous dira combien nous avons dérobé à la banque ».

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle « L’EXPÉRIENCE ». Aujourd'hui, l'expérience est plus importante que les qualifications livresques!



Après le départ des voleurs, le directeur de la Banque dit au superviseur d'appeler la police rapidement. Mais le superviseur lui dit: « Attendez ! Laissez-nous prendre 10 millions de la Banque pour nous-mêmes et ajoutons-les aux 70 millions que nous avions précédemment détournés de la Banque ".

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle «SUIVRE LA MARÉE». Transformer une situation défavorable à votre avantage!



Le superviseur dit: «Ce serait bon s’il y avait un vol tous les mois ».

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle « TUER L'ENNUI… ». Le Bonheur personnel est plus important que votre travail.



Le lendemain, le journal télévisé signale qu'une somme de 100 millions a été volée à la Banque. Les voleurs comptent, comptent et recomptent, mais ils ne peuvent compter que 20 millions seulement. Les voleurs sont très en colère et se disent: « nous avons risqué nos vies et n'avons pris que 20 millions. Le directeur de la Banque a pris 80 millions avec un claquement de doigts. On dirait qu’il est mieux de s'instruire plutôt que d'être un voleur ».

☜ ☞ On appelle cela « LA CONNAISSANCE VAUT AUSSI BIEN QUE L'OR! »



Le directeur de la Banque est souriant et heureux, parce que ses pertes sur le marché de la Bourse sont désormais couvertes par ce vol.

☜ ☞ C'est ce qu'on appelle « SAISIR L'OCCASION. ». Oser prendre des risques !!!!!!!!



Ceci est le résumé de la vie.



