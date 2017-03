Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le vrai bilan d'Obama Rédigé par Alain Lolade le 19 Mars 2017 à 12:30 | Lu 437 fois Barack Obama tente d'embellir son bilan. Mais la réalité est au minimum catastrophique.



Barack Obama a dépensé sans compter pendant 8 ans. Ainsi, la dette américaine est passée de 10.600 milliards en 2009 à 20000 milliards de dollars. Quel beau chiffre facile à retenir. Pour se rendre compte de l'inconscience de l'administration, le graphique ci dessous illustre bien la perte de contrôle totale de l'administration sur le sujet.



Cette dette ne sera jamais remboursée. Même si ça peut paraître un problème, cette dette perpétuelle est voulue. La dette perpétuelle est un moyen formidable pour les banquiers d'obtenir des revenus garantis par la population via le remboursement des intérêts.

La population est ainsi doublement pénalisée, d'une part, par le saccage des services publics qui sont censés les protéger et d'autre part, en ponctionnant une part de plus en plus importante de leurs revenus.

Les puissants ont réussi à créer ce monde dans lequel les richesses vont naturellement du bas vers le haut, comme un fleuve s'écoulant dans la mer. C'est tellement naturel que peu de monde s'en préoccupe.

2) le chômage

Les dirigeants US veulent nous faire croire que le chômage baisse en manipulant les chiffres à leur guise. Encore une fois, la situation officielle est largement embellie. On pourrait croire que ce sujet est compliqué mais la situation est pourtant extrêmement simple.

Les puissants veulent nous faire croire que le nombre de chômeurs baisse grâce à une économie florissante qui redonne un travail à ceux qui l'ont perdu. Ils veulent nous faire croire que leurs réformes ont un effet positif sur l'emploi. Enfumage !

Quand on connait la réalité, on se rend compte à quel point ces gens sont malhonnêtes. La réalité est que le chômage baisse parce que les gens sont exclus du système de chômage et perdent ainsi leurs droits. Les puissants nous font croire à une situation qui s'améliore alors que la situation se dégrade.

Pas étonnant dans ces conditions que les acteurs du système (médias de masse, politique) soient à chaque fois étonnés par les victoires de Trump, par le Brexit ou le niveau de défiance que le peuple a envers les élites. Je crois qu'on a pas fini d'avoir des surprises car rien ne change.

Bref, nous sommes dans une situation où les chiffres officiels sont complètement déconnectés de la réalité. Bien entendu, aucun média conventionnel pour interprétrer ces chiffres correctement. Exemple, aux USA, Il y a aux alentours de 100 millions de personnes sans emploi avec un taux de chomâge officiel à 4.8%.

Pour rappel, le taux de chômage réel aux USA, s'il était bien évalué, devrait être aux alentours de 22%. Ce n'est pas tout à fait la même chose que 4,8%. Bien entendu, il est bien trop tard pour arrêter les manipulations.



3) Le désastre du Moyen Orient.

L'Occident a fait du Moyen Orient un champ de ruines. Les pays envahis ne sont plus gouvernés et sont devenus des zones de non-droits où les terroristes ont pu prospérer sans peine. C'est cette stratégie qui entraînent les migrations et les morts que nous connaissons aujourd'hui. Sur ce point, Obama est responsable de chaque personne morte noyée dans la Méditerranée. Il est aussi responsable de la misère de centaines de milliers de migrants.

De plus, il faut savoir que les interventions en Syrie sont effectuées sans aucun cadre légal ou alors, le cadre très léger de la légitime défense. Quand on connaît la définition réelle de la légitime défense, on comprend que cette rustine n'est pas valable. Il faut bien donner un moyen aux médias de légitimer ces interventions.

La réalité est que Obama a soutenu des terroristes pour tenter de destituer Bachar Al Assad. Il est responsable de ce chaos. La France, qui a pratiqué la même politique, l'a admis par M. Fabius qui a déclaré :" Al nosra fait du bon boulot en Syrie". Fabius pourrait être enfermé pour apologie d'acte de terrorisme pour cette déclaration, mais au lieu de ça, c'est le président du Conseil constitutionnel. Intouchable !

Non seulement Obama a lamentablement échoué à atteindre un objectif perfide, mais il a en plus, complètement déstabilisé la région. C'est plus qu'un échec, c'est une hécatombe qui a entraîné des centaines de milliers de morts.

4) L'élection de Donald Trump

C'est certainement l'événement qui indique à quel point Obama s'est planté. Jamais une personne comme Donald Trump n'aurait pu accéder à ce poste si l'Amérique fonctionnait normalement.

Cette élection a été rendue possible par le niveau de déconnection quasi total entre les élites et le peuple. Les élites médiatiques et politiques ne vivent pas dans le même monde que la plupart des gens. Dans le monde des médias, comme dans le monde de Hollande, tout va bien.

C'est cette déconnection presque totale qui va entraîner des changements profonds pour des centaines de millions de personnes. Le système actuel pyramidal ne fonctionne plus, il va falloir revenir à un système beaucoup plus horizontal où les gens ordinaires sont impliqués dans les grandes décisions et où la justice s'applique de la même façon pour tout le monde. On peut toujours rêver.

sources Agoravox

Dans le monde des médias, comme dans le monde de Hollande, tout va bien.C'est cette déconnection presque totale qui va entraîner des changements profonds pour des centaines de millions de personnes. Le système actuel pyramidal ne fonctionne plus, il va falloir revenir à un système beaucoup plus horizontal où les gens ordinaires sont impliqués dans les grandes décisions et où la justice s'applique de la même façon pour tout le monde. On peut toujours rêver.sources Agoravox



