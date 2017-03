Le vrai classement des capitales africaines les plus cool Dans les agences de voyages du monde occidental ou dans les rapports d'organisations internationales sur la facilité de faire du business dans tel ou tel pays, la réalité de l'Afrique est souvent niée.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 19:18

Au touriste, le continent est vendu comme une carte postale où un troupeau de zèbres du parc Serengeti côtoie les pyramides de Gizeh. À l'homme d'affaires, on avance le niveau d'imposition ou la solidité du secteur bancaire.



Mais loin des safaris verdoyants ou des bureaux clinquants des établissements bancaires, l'Afrique est faite de mégalopoles bouillonnantes qui sont la nouvelle âme d'un continent à l'habitat de plus en plus urbain, où l'innovation, le commerce, la création artistique côtoient la pauvreté, la pollution et les inégalités.



Pour prendre le pouls du Ghana, de l'Egypte, du Mali, du Kenya ou de l'Afrique du Sud, c'est aussi dans les villes, à Accra, au Caire, à Bamako, à Nairobi ou au Cap, qu'il faut sortir boire un verre, flâner sur les quais d'un port, assister à un match de football ou à un concert.

C'est pour vous aider à franchir le pas –que vous soyez étudiant, touriste en goguette ou businessman– et à aller au-delà des clichés que nous avons conçu ce guide interactif des «capitales cool d'Afrique», avec l'aide du studio de datavisualisation WeDoData.



Selon les cas, nous avons opté pour la capitale administrative ou la capitale économique, si cette dernière est de facto le vrai poumon du pays, comme Dar-es-Salaam en Tanzanie ou Lagos au Nigeria.

Bière et soleil La première difficulté pour concevoir cette application était de rassembler des données statistiques communes aux 54 villes, une par Etat, que nous avons sélectionné. De nombreux pays africains ont des statistiques très parcellaires sur leur population, en comparaison des villes européennes où des instituts privés ou publics produisent une myriade d'enquêtes d'opinions sur la qualité de vie, la vie culturelle... qui avaient nourri notre classement "des capitales cool d'Europe".

Mais l'Afrique est un continent très connecté et en fouillant sur le web, nous avons trouvé de précieuses données sur la qualité des restaurants des capitales africains, via TripAdvisor, l'offre de logements, avec AirBnb, ou le prix du bouteille de bière grâce au merveilleux site Pint Price.



Nous avons aussi pris en compte des critères moins «fun», comme la sécurité ou la présence éventuelle de maladies endémiques, pour construire ce classement. Car malgré tout, de nombreuses régions du continent n'offrent pas le même confort de voyage que l'Europe ou l'Amérique du Sud et il faut être conscient des difficultés qui peuvent se présenter.

Nos critères Pour vous aider à matcher –pour employer un mot à la mode– avec la ville qui correspond le mieux à vos goûts, nous avons organisé notre classement, évidemment imparfait, en huit grandes catégories, le temps qu'il fait (le nombre de jours d'ensoleillement par an et le niveau annuel des précipitations), la vie nocturne (le prix d'une pinte de bière, la qualité et la quantité de restaurants), le coût du voyage (le prix d'une location d'appartement, le prix du billet d'avion), l'offre culturelle et de loisirs (sites Unesco, parcs naturels, plages), le risque d'épidémies (présence du paludisme, de la fièvre jaune, d'Ebola), la qualité des transports en ville (densité des transports en commun, présence d'Uber), le degré de sécurité (corruption, délinquance et risque terroriste) et l'esprit d'ouverture (qualité d'accueil des étrangers et tolérance envers la communauté LGBT).

Si vous recherchez un endroit où vous dorer la pilule tout en profitant de la vie nocturne sans craindre pour votre santé, les mégalopoles les mieux classées ne seront donc pas les mêmes que si vous rêvez de vacances pleines de musées que vous pourrez relier en tram tout en louant un luxueux trois-pièces pour une bouchée de pain sur Airbnb.

Mais au classement général, visible ci-dessous, c'est Le Cap (Afrique du Sud) qui l'emporte devant Praia (Cap-Vert), Dakar (Sénégal), Port-Louis (Maurice) et Tunis (Tunisie). Bon voyage.





