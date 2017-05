LeBron James, deuxième athlète le plus populaire au monde Icône mondiale, LeBron James se classe en deuxième position du "ESPN's World Fame 100".

LeBron James est mondialement connu. C'est autant un phénomène marketing qu'un basketteur d'exception. L'un des plus grands de tous les temps. Mais il y a encore plus populaire que lui sur cette planète : Cristiano Ronaldo, superstar du Real Madrid. Logique, étant donné que le football est le sport le plus suivi au monde.

Mais en dehors de CR7, aucun athlète n'a une cote de popularité plus élevé que le King selon un classement d'ESPN. Le "World Fame 100" liste les sportifs les plus célèbres du globe en prenant en compte les sponsors, les réseaux sociaux ou encore les recherches internet.

En plus de LeBron James, plusieurs joueurs NBA classés par ESPN 2. LeBron James

8. Kevin Durant

11. Stephen Curry

24. Dwyane Wade

28. James Harden

33. Derrick Rose

34. Kyrie Irving

35. Russell Westbrook

41. Carmelo Anthony

51. Chris Paul

61. Damian Lillard

63. Blake Griffin

65. Dwight Howard

basketsession.com

