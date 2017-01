League Cup : Nième défaite, Liverpool ne s’en sort toujours pas sans Sadio Mané

Rien ne va plus du tout pour Liverpool depuis que leur meilleur buteur sénégalais Sadio Mané est parti rejoindre la sélection nationale pour la CAN 2017 au Gabon. Vaincu à l'aller (1-0), par Southampton Liverpool s’est fait éliminer pour la finale de la League Cup à Anfield Road, ce mercredi 25 janvier par les visiteurs, Southampton grâce à une superbe frappe croisée de Shane Long au bout des arrêts de jeu (90e+2).



« Les fans craignaient l’absence de Sadio Mané et aujourd’hui ça s’est fait sentir », a affirmé Jamie Redknapp. « Liverpool a beaucoup de joueurs qui veulent garder la balle, des joueurs techniques, mais Sadio apporte de la percussion. Il donne une autre dimension à cette équipe. On avait l’impression de voir le Liverpool de l’année dernière », a ajouté le consultant.



Plus percutants que les Reds en première période, les hommes de Claude Puel ont davantage courbé l'échine en seconde période.

Les hommes de Jürgen Klopp devant absolument inscrire un but pour rester en course. C'était sans compter avec la maladresse de Daniel Sturridge (59e, 63e) et l'agilité de Fraser Forster, qui a sauvé son camp sur sa ligne (54e).



Les Saints, qui n'avaient plus disputé de finale depuis 2010, se sont offert avec la manière un rendez-vous à Wembley où ils retrouveront soit Manchester United, soit Hull City.