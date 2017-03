League des Champions: La UEFA 'sanctionne' l'arbitre du match Barcelone - PSG

Aytekin n'arbitrera plus de match cette saison en Ligue des champions suite au match d'hier car l'arbitrage n'a pas été du goût de la UEFA.



Certaines décisions de l'arbitre du match Barcelone - PSG ont donné lieu à de nombreuses polémiques. Le penalty non accordé à Di Maria, celui accordé à Luis Suarez... beaucoup d'actions ont été mises de côté pour les possibles erreurs de Aytekin.



D'après 'MARCA', la UEFA aurait déjà pris la décision d'écarter l'arbitre allemand de cette édition de la Ligue des champions. Pierluigi Collina, grand responsable du corps arbitral à la UEFA, n'a pas aprécié la façon dont Aytekin a arbitré le match.



Pour cette raison, l'arbitre allemand sera écarté de l'actuelle Ligue des champions, comme 'sanction' pour sa performance au Camp Nou. Une décision qui favorisera les plaintes du PSG pour l'arbitrage face au Barça et la remontée historique du 6-1.



La Fédération Allemande est intervenue en défense de son arbitre mais la UEFA a sa propre opinion et plutôt que de ne pas sanctionner du tout l'arbitre, elle a préféré l'écarter de cette édition.



apr-news