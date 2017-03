Leer Gui Acoustic sort l’album « Ndoumbélane » pour franchir une nouvelle étape

Le Groupe LeerGui Acoustic revient au devant de la scène. Le trio va sortir son second album et la présentation se fera en deux étapes ce vendredi 31 mars au palais des Arts à Thiès et samedi à Dakar. L’opus de douze titrés est intitulé Ndoumbelane et il a été enregistré au studio de papis Konaté qui a assuré la direction musicale.



Le trio est composé d’Amina au chant, Ken à la guitare et au chant et de Tapha aux percussions et chœurs.







Leur histoire, faite d'amitié, de complicité, de sensibilité musicale, d'ambition et de rêve commun se lit à travers leur musique. Leur choix musical a pris forme dans les années 90 alors qu'à la fleur de l'âge, ils prenaient la ferme décision de quitter leur Thiès natal pour s'établir en Casamance afin d'aller à la rencontre des rythmes locaux. Cet exil musical fécond et instructif leur a permis de se détacher des sonorités et rythmes épuisés par les nombreux groupes sénégalais et d'explorer des sonorités qui charrient et magnifient l'unité musicale panafricaine. .



C'est d'ailleurs ce qui les a poussés à explorer le champ de la musique de variété après leur séjour casamançais. En effet, après avoir fait les beaux jours du mythique Club « La Cave Des Rois » de Ziguinchor au sein du groupe BAATINE dont ils sont membres fondateurs, ils ont décidé de prendre leur destin en mains En 1995 fort de sa riche expérience faite de sons et rythmes, le trio met sur place une nouvelle conception : une idée est née entre Ken Amina et Tapha ensemble ils forment LEERGUI ACOUSTIC..



C'est parti et le groupe s’installe en Gambie pour faire découvrir la musique qu’ils ont fini de confectionner ensemble. .







Très apprécié en Gambie le trio y restera pendant douze ans et a effectué plusieurs concerts dans des soirées privées, des bars, à l’alliance française. L’accueil du public est toujours chaleureux et encourageant. Musicalement LEERGUI ACOUSTIC a eu partagé des scènes avec des artistes comme Moussa Ngom , Dialiba Kouyaté , Feu Laba Socé , Takeifa.





En 2010 le groupe décide de quitter la Gambie pour venir à Dakar. Ce qui sera une grande occasion de rencontrer le producteur Alouine Baduba et avec la direction musicale du grand pianiste Abdoulaye Diabaté de Kora Jazz Band , LEERGUI enregistre son premier album en début 2013 « DEMOCRATIE » avec une dizaine de titres il s’agit de : Aymala , Bouki ci deuk , Démocratie , Gourodeuw , Mame Cheikh Ibra Fall , Miyonenimi , Sahel , Sama dounde gui , sama yone , Samedi Soir , Yakame .Avec les titre s Aymala et Samedi Soir le groupe est nominé au prix découvertes RFI de 2013. Toujours dans cette même lancée le trio continue à faire plaisir aux mélomanes dans les salles de musique et des festivals au niveau de Dakar en passant par Thiès et le reste du Sénégal.



De sa voix suave, Amina caresse les notes mélodieuses et harmoniques du guitariste Ken, cadencées par les rythmes du « calebassiste » La bande à Ken chante en wolof, mandingue, pulaar, timini (langue parlée en Sierra Léone), français, anglais. Le trio relate des faits de société, chante la justice sociale, le partage équitable des ressources, convoque l’amour, évoque la paix, l’unité africaine et déplore la situation des femmes, de la jeunesse, dénonce la violence à travers le monde





Le trio qui a su sortir des sentiers battus propose un cocktail musical qui peut se consommer un peu partout. Avec ce second album ils espèrent franchir une nouvelle étape. Ils ont composé des morceaux comme Yandé Codou,Xarit,Nenam,A qui la faute ,Obaki etc. Ils évoquent des thèmes comme l’amitié, les mariages précoces, la religion etc.





LeerGui Acoutsic confirme avec cet album et entrevoit de lendemains meilleurs. Une ambition toute légitime au vu de la qualité du produit et du travail accompli.





Les trois (03) acteurs de ce voyage sont :



Daouda Ngom dit Ken : Lead vocal chant et guitare



Aminata Douké alias Amina : Chant percu



Moustapha Gueye dit Tapha : percu et chœurs