Législatives 2017 : la jeune Aminata DIAO, une des révélations de la campagne électorale

Pour les élections législatives de 2017, nombreux ont été les listes qui, en plus de respecter la parité imposée par la loi électorale, ont investi des jeunes, hommes comme femmes. C'est le cas d'Aminata Diao, investie sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Vélingara (région Kolda). Non seulement la jeune femme de 30 ans a fait parler d'elle durant la campagne électorale très mouvementée, mais aussi elle va représenter sa localité à la prochaine législature pour avoir participé à la large victoire de sa coalition.





A chacune de ses prises de parole dans les meetings organisés par Benno Bokk Yakaar dans les communes du département de Vélingara, elle subjuguait les foules, installant ainsi un climat de confiance chez les femmes et chez les jeunes qui trouvaient en elle un leader capable de défendre leurs intérêts à l’Assemblée nationale.

Interpellée sur ses prestations durant la campagne, Aminata Diao a indiqué que c’est dû à la passion qu’elle a pour le développement.



« Pendant longtemps, j’ai observé avec beaucoup d’amertume la souffrance des femmes dans le monde rural et c’était l’occasion pour moi de montrer qu’elles trouveront en moi, une avocate déterminée et engagée.



Je sais que le Président Macky Sall porte une attention particulière à la condition de la femme surtout de la femme rurale. C’est pourquoi, je me suis engagée à tout faire pour que les femmes du département de Vélingara bénéficient de toutes les opportunités développées dans le cadre du PSE », a t-elle laissé entendre. Etant jeune, juste la trentaine entamée, ses paires ont vu également en elle, un modèle de leadership à encourager et à soutenir.

Concernant sa participation à la victoire de Benno Bokk Yakaar, Aminata Diao a permis, non seulement de porter l’écart de voix du camp présidentielle dans sa commune de Diaobé-Kabendou à plus de 750 voix pour la première fois, mais aussi d’améliorer le score dans le département de Vélingara avec plus de 24 000 voix d’écart pour la coalition Benno Bokk Yakaar.



Une personne à suivre durant cette 13e législature.

