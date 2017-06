Législatives 2017 : 47 listes publiées, place maintenant à la gymnastique du vote et du mode de scrutin !

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Après plusieurs mois de concertations doublées parfois de combines, souvent menées sous forme d'alliances et de mésalliances, au gré des intérêts de positionnements du moment, pour dresser des listes en vue des élections législatives du 30 juillet prochain, nous voilà à la phase fatidique pour choisir sur un nombre pléthorique de 47 noms de listes de candidats des partis ou coalitions de partis ou indépendants et de couleurs. Vouloir, à tout va, être député du peuple oblige !



Même si, l’extraordinaire explosion du budget d'organisation de ces dites élections, initialement prévu à 5 Milliards de FCFA, n'émeut bon nombre d'entre eux et risque, comme le prédisent des spécialistes en la matière, d'atteindre son paroxysme avec un montant estimé, tenez-vous bien, à pas moins de 16 Milliards de FCFA. Normal, nous diront certains car la démocratie à un PRIX. Mais, nous, nous leur dirons NON, lorsque le peuple doit trinquer de plus de 305 millions de FCFA pour chaque liste conquérante, cautionnaire que de 15 millions FCFA pour devenir ensuite, pour la plupart de simples spectateurs au parlement. In fine, on se demande réellement, si l'enjeu en vaut la chandelle pour le peuple.



Afin de nous prémunir d'un mauvais “investissement” n'est-il pas temps de repenser un autre système électoral plus adapté au contexte actuel ?



Défini étymologiquement comme “une méthode de transformation des suffrages en élus qui n'est pas sans influence sur la façon de « faire de la politique » par les parties en présence, les systèmes d'alliances, l'organisation des campagnes électorales, ou le résultat”, le système électoral est également considéré comme un facteur important d'orientation positive du vote populaire, car sa logique et sa dynamique influencent indirectement le choix de l'électeur/trice.



Ce qui a conduit de nombreux théoriciens au XIXème siècle, à l'instar de l'économiste-polytechnicien Victor Prosper Considerant (considéré comme inventeur de la représentation proportionnelle scrutin de liste suivant la parution de “Opuscule” en 1846) et du Mathématicien-Juriste Victor D’Hont (le premier à avoir testé ce scrutin en Belgique en 1899) à se pencher sur les différents modes de scrutins, leurs effets et leur fonctionnement. Qualifiée de “théorie du vote” dans le jargon anglophone, cette étude constitue une discipline du droit constitutionnel entrant en parfaite adéquation avec la science politique et les mathématiques.



Actuellement, pour choisir parmi 7 755 candidats des partis ou coalitions de partis ou indépendants et leurs suppléants respectifs, nos 165 futurs représentants, nous avons un mode de scrutin mixte parallèle dans 53 circonscriptions électorales, au total (45 départements du pays et 8 circonscriptions de la Diaspora). L'un dit Majoritaire ou Départemental, régi par la logique du “VAE VICTIS” (malheur au vaincu en latin) ou « le vainqueur gagne tout », “RAW GADDU” chez nous, autrement dit la liste de candidats arrivée première est la seule représentée, concerne les 105 sièges (y compris ceux de la Diaspora), répartis conformément aux dispositions du décret n° 2017-443 du 15 mars 2017. Le second, appelé Proportionnel ou National, s'efforçant d'attribuer des représentants à toutes les 47 listes de candidats des partis ou coalitions de partis ou indépendants en fonction de leurs résultats respectifs, table sur les 60 autres sièges restants.



Ce scrutin plurinominal à la proportionnelle prévoit généralement une attribution des sièges soit au plus fort reste, soit à la plus forte moyenne. Pour ces prochaines élections législatives, c'est la répartition au plus fort reste qui est en vigueur, conformément au Code Électoral. Et comme tout système d'élection, il a ses avantages et ses inconvénients. Parmi ses avantages : on a le fait qu'on se suffit à un unique vote.



Mais, le plus remarquable de ses inconvénients est qu'un ignoble groupuscule pourrait arracher un siège ! L'horreur est qu'il se targuera toujours, malgré sa non représentativité, d'être un ou des députés du peuple comme tous les autres ! Alors, pour parer à cette probable éventualité, certaines démocraties majeures, ont trouvé une astuce en ajoutant souvent un règlement qui élimine purement et simplement les listes ayant obtenu moins de 5% des voix. Dans notre analyse, inutile pour le moment de faire état à ce règlement des 5%. Nous nous intéresserons plutôt à la répartition des 60 sièges de la nationale entre les 47 différentes listes de candidats des partis ou coalitions de partis ou indépendants en compétition.



Pour ce faire, il faut d'abord déterminer le quotient électoral qui s'obtient de la sorte : on divise le total des suffrages valablement exprimés (donc à ne pas prendre en compte, ni les bulletins blancs ni les nuls) par le nombre de sièges à pourvoir, à savoir 60, s'effectuant comme suit : Quotient électoral = total des suffrages valablement exprimés / nombre de sièges à pourvoir. Après, il servira de diviseur pour chacune des parties. Ainsi, chaque liste obtiendra autant de sièges que son score contiendra le quotient électoral. Attention ! Ça peut paraître banal, mais il faut toujours travailler avec les virgules du nombre correspondant à la moyenne de chaque liste : c'est ça la règle ! Car les décimales seront déterminantes pour la deuxième répartition des sièges restants. Si quelqu'un est tenté de vouloir faire plus simple en proposant le chiffre sans les virgules, c'est certainement qu'il y trouve son compte.



En illustration, ci-après, à titre d'exemple, l'élection des membres d'un conseil d'administration sur la base d'un scrutin proportionnel :



16 sièges sont à pourvoir ;

4 listes se sont présentées ;

167 suffrages exprimés dont 1 nul et 1 blanc ;

165 suffrages exprimés valides (ni blancs, ni nuls) répartis comme suit :



Liste A : 34 voix

Liste B : 75 voix

Liste C : 46 voix

Liste D : 10 voix





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook