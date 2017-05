Législatives 2017: Aida Mbodj dépose sa caution

Aida Mbodj ira-t-elle seule aux Législatives de juillet 2017 ? A ce jour, elle entretient le flou. Mais des sources bien informées renseignent que l’Alliance pour la démocratie/ And sakhal liguey (And) aurait déposé sa caution de 15 millions à la Caisse des dépôts et consignations. Ces mêmes sources confient, cependant, que « des tractations sont en cours pour que And regagne les rangs du Pds et ses alliés de Wattu Senegaal ».