Législatives 2017: Aïda Mbodj officialise sa décision d'aller sous sa propre bannière

Enfin. Aïda Mbodj a réitéré ses propos. «Je reste membre à part entière du Pds. Je suis responsable libérale et personne ne peut me faire soustraire de ce parti. Wade reste notre leader».



Cependant, la responsable libérale clame haut et fort : «aux élections législatives, And ira sous sa propre bannière». La «Lionne du Baol» a fait cette précision, ce dimanche à Mbacké à la mythique place Ndoyéne, devant une foule immense acquise à sa cause.



Ce qui a fait dire à Farba Senghor qui a fait le déplacement que «Wade ne s’est pas trompé en misant sur Aïda Mbodj pour porter le projet de la parité. Elle incarne le leadership féminin, contrairement à certains qui s’illustrent par leur manière de diviser le Pds». Nous y reviendrons…