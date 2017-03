Législatives 2017: Aïda Mbodj, responsable du PDS, n'exclut pas de présenter une liste sous la bannière de son mouvement "AND" Si le PDS (Parti démocratique sénégalais) veut conserver Aïda Mbodj dans ses rangs, il devra avoir plus de "considération" pour elle et tous ceux qui sont "plus méritants". La présidente du mouvement AND, responsable du PDS à Bambey, n'exclut pas de présenter sa liste aux législatives et estime que tout dépend du PDS.

Aïda Mbodj et son mouvement AND (Alliance nationale pour la démocratie) n'entendent pas reculer dans leur ambition " d'offrir une alternative politique" et ce, avec ou sans le PDS.



"L'alliance peut déboucher sur une formation politique. Cela dépend de mon compagnonnage avec le PDS parce que je ne suiçs pas sûre de pouvoir supporter les coups. Le dernier mot revient au PDS", a -t-elle soutenu.



La responsable libérale réitère son attachement à "la dévolution démocratique du pouvoir au PDS". Le coordonnateur du PDS, Omar Sarr, réagissant aux critiques de la député écartée des tournées politiques avait déclaré, "on va lui donner une place".



Mais Mme Mbodj qui ne digère pas cette réponse, avait répliqué, "ça, c'est m'insulter parce que cela veut dire que je ne m'occupe pas de ma personne". Et quand Farba Senghor demande à la direction du PDS d'arrêter Aïda Mbodj, cette dernière estime qu'il faut le prendre au sérieux et non en rire.



"Farba sait alerter et avertir. Quand il critique quelqu'un, prêtez-lui attention, parce qu'il peut avoir raison", avait-elle répondu. Avant d'ajouter, " ce que j'exige, c'est surtout de la considération. On a déjà fouillé ma gestion et on n'a rien vu. Donc, ils (les Libéraux) n'ont qu'à me renforcer au lieu de réduire mon action parce qu'on doit laisser une personne qui ose s'opposer, le soin de le faire. Il faut se mettre derrière ceux qui peuvent s'opposer".



Pour autant, la présidente du groupe parlementaire des Libéraux et Démocrates à l'Assemblée Nationale, ne vise pas la direction du PDS. Toutefois, souligne-t-elle, "si j'étais à la place d'Oumar Sarr, je ferai la différence entre des gens qui sont autour de moi et qui ne doivent leur légitimité qu'à leur proximité et des gens qui peuvent s'affirmer et aller avec le PDS très loin".



Ainsi, elle n'exclut pas de présenter une liste au législatives sous la bannière de son mouvement si " les plus méritants ne sont pas pris en, compte". Si Aïda Mbodj réaffirme son ancrage dans le PDS, elle précise en revanche, "je suis en phase avec Wade, en principe".

