Législatives 2017 : Aïda Mbodj tourne le dos au Pds et marche en solo vers le 30 juillet

Mercredi 24 Mai 2017

C’est désormais officiel. La présidente du Groupe parlementaire des «Libéraux et Démocrates», Aïda Mbodj, a lâché «son» Parti démocratique sénégalais (Pds), pour aller toute seule aux élections législatives du 30 juillet prochain.



Le journal Les Echos estime que la dame de Bambey a décidé d’y aller avec son Mouvement et bien sûr, avec tous ceux et celles qui souhaiteraient faire route avec elle. Madame Aïda Mbodj a déjà déposé sa caution.



Alors, les tractations peuvent commencer. La dame s’est, en tout cas, engagée à défier ses propres camarades de l’opposition et surtout la Mouvance présidentielle, «Benno Bokk Yakaar».



Source : dakarmatin

