Législatives 2017 : Benno Bokk Yaakaar annonce des concertations à la base pour des consensus larges autour des investitures

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

La Conférence des Leaders de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui s’est réunie, le Lundi 13 mars 2017, sous la présidence, de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la dite coalition a annoncé, a l’organisation dans les meilleurs délais, de concertations à la base pour construire des consensus larges autour des investitures.



Abordant la situation politique nationale, la Conférence des leaders s’est prononcée lundi sur les inscriptions sur les listes électorales qui se déroulent progressivement dans des conditions satisfaisantes et exhorte les responsables et militants à redoubler d’efforts dans la mobilisation des électeurs en vue d’atteindre, voire dépasser les objectifs que le Gouvernement s’est fixé.



« S’agissant des élections législatives, la Conférence des leaders après avoir validé les structures des jeunes, des femmes, des cadres et des sages de Benno Bokk Yaakaar mises en place récemment, a instruit les instances de la coalition d’organiser, dans les meilleurs délais, les concertations à la base pour construire des consensus larges autour des investitures.



Evoquant les questions d’actualité, la Conférence des leaders a aussi « pris acte des poursuites judiciaires engagées sur la base des recommandations de l’Inspection générale d’Etat consécutivement à la vérification administrative et financière des institutions municipales de Kaolack, Fatick, Ziguinchor, Dakar, Pikine, Guédiawaye et Saint-Louis ».



La Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar a aussi réaffirmé avec force « son attachement aux principes de reddition des comptes et d’égalité des citoyens en application des lois en vigueur

C’est pourquoi la conférence des leaders a sommé tous les responsables, élus, militantes et militants à se mobiliser pour faire face aux MANOEUVRES vaines de désinformation et d' intoxication de l' opinion.



Enfin, la conférence des leaders a, également, félicité le Président de la République suite à la tournée économique effectuée dans les régions nord du pays qui a connu un franc succès pour avoir permis de mesurer l’ étendue des réalisations de haute portée économique et sociale.



