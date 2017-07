Législatives 2017: Benno en tête dans les sondages à Dakar

Macky confirme son leadership, Khalifa en force, Wade toujours présent, tel est la situation en ce début de campagne législative. Le camp présidentiel tient celui de Khalifa SAll (Manko Taxawou Senegaal) à 10 points et celui d’Abdoulaye WADE à 12 points.



La Coalition Benno Bokk Yakaar arrive en tête avec 37% des intentions de vote, suivie de la coalition dirigée par Khalifa SALL avec 27%. La Coalition Gagnante Wattu Sénégal de Abdoulaye WADE arrive en troisième position avec 25%. Ces trois coalitions se partagent à elles seules 89% des intentions de vote ; les 44 coalitions restantes, 11%.



Première parmi les dernières, la coalition de Coalition Ndawi Askan Wi Alternative Du Peuple d’Ousmane Sonko a 4% des intentions suivi de la Coalition Osez l'Avenir de Aissata TALL SALL avec 2%, du Parti de L'Unité et du Rassemblement 1%. Les autres coalitions ont moins de 1% des intentions de vote chacune.



Il convient de relever que l’avantage du pouvoir n’est pas absolu. Même si le camp présidentiel à une large avance au niveau des départements de Rusfique et Pikine (totalisant 48% des intentions à Rufisque et 38% à Pikine, là où ses concurrents ont moins de 27%), il faut noter que la bataille de Dakar sera rude et celle de Guédiawaye, presque perdue d’avance.



A Dakar, BBY totalise 36% des intentions contre 33% pour le camp de Khalifa SALL. A Guédiawaye, Khalifa et ses alliés ont, pour l’heure, pris les devants avec 35% contre 25% pour le camp présidentiel. Rien n’est encore joué, chaque coalition a encore deux semaines pour convaincre les Sénégalais et recueillir leur voix.



Le Soir