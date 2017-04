Législatives 2017 : Cheikh Tourade Camara persiste et signe « Aliou Sall reste notre candidat » A quelques mois des législatives, le département de Guédiawaye fait parler de lui. Récemment le Président a demandé à son frère Aliou Sall et aussi le Maire de Pikine de ne pas se présenter, ce que certains responsables ne veulent pas entendre. En leur nom M. Cheikh Tourade Camara déclare à qui veut l’entendre que c’est le Président des Maires du Sénégal ou rien et menace de se lancer sur une liste parallèle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 23:18 | | 0 commentaire(s)|

"Aliou Sall est notre candidat, c’est notre plan A, B et C, on ne peut pas imaginer des élections à Guèdiawaye sans lui". c'est du moins la conviction de Cheikh Tourade Camara Commissaire politique de l’Apr coordinateur, conseillé municipal au niveau de Golf Sud.



Convaincu des chances de la victoire de son candidat aux prochaines législatives, Cheikh Tourade Camara est d’avis que : « dans la localité même nos frères de Benno Bok Yakaar ont investi le camarade Aliou Sall. Certes dans notre tradition où le petit frère respecte les directives de l’aîné, mais le Président Macky Sall doit comprendre que nous sommes en politique et que ce qui est valable à Pikine ne l’est pas forcément à Guèdiawaye. Le maire Aliou Sall a été investi par les femmes, jeunes, les sages, toutes les couches de la population », a déclaré Cheikh Tourade Camara.



A en croire ce dernier, Aliou Sall est le prototype de député que les sénégalais ont besoin car dit-il, « depuis 2012, leur candidat (Aliou Sall) a trouvé un grand vide et a accompli un travail en vue de la massification du parti et vie en aide aux populations.»



Sous ce rapport, Cheikh Tourade Camara demande au Chef de l’Etat de laisser M. Sall se faire élire par les citoyens sans quoi, ils comptent passer par une liste parallèle pour le faire élire à l’Assemblée nationale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook