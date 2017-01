Législatives 2017 : Cissé Lo aux opposants : «On va vous battre et vous jeter dehors » Des débats très houleux ont marqué, hier, l’examen, par l’Assemblée nationale, des deux projets de loi relatifs au processus électoral. Sur la question des élections législatives Moustapha Cissé Lo semble clore le débat en soutenant que la coalition Beno Bokk Yakaar va remporter largement ces joutes.

Le Baye Fall de Macky Sall est encore monté au créneau pour dire à qui veut l’entendre que l’opposition va être balayer de l’assemblée nationale pour la prochaine législature, « Vous avez voté la loi Ezzan. On va vous battre et vous jeter dehors. Nous avons la majorité ».



Répondant aux détracteurs de son mentor Cissé Lo précise que « nous gouvernons ce pays et nous continuerons à le gouverner, et si cela vous gêne, aller ailleurs. Ils ont volé de l’argent qu’ils ont gardé", fulmine-t-il.

