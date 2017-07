Législatives 2017- Fatick : Benno rafle tout

Avec un taux de participation de 54,17%, le département avec ses 213 centres de vote, dont 6 dans la commune, a fait fort en termes de résultats, lors du scrutin des législatives, hier.



A Kalom, village du ministre de la culture et de la communication, dans la commune de Ngayékhéme, dont il est le maire, Mbagnick Ndiaye a laminé l’opposition. Dans l’unique centre du village qui compte 2 bureaux de vote, pour 457 votants, le mandataire départemental de BBY a réalisé un score de 402 voix en faveur de Benno, contre 13 voix pour la coalition gagnante Wattu Senegaal et 4 voix pour Mankoo Taxawu Senegaal.



Dans la commune de Fatick, au centre de l’école Khar Ndoffene, le ministre des sports et maire de la ville, Matar Ba, a aussi raflé la mise dans son bureau de vote. Benno Bokk Yakkar y a obtenu 200 voix, contre 29 pour Mankoo Taxawu Senegaal et 21 voix pour la coalition gagnante Wattu Senegaal.



Dans le département de Foudiougne, le taux de participation est de 54,57% pour 173 bureaux de vote. Et ici aussi, c’est BBY qui sort largement en tête.



Voxpopuli