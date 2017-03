Législatives 2017: Général Kara engage la bataille de Dakar

La bataille de Dakar aura bien lieu. Au moment où une parti de l'opposition propose se ranger derrière Khalifa Sall afin de contrer le pouvoir, un troisième larron sort du bois. Et pas des moindres. Le Parti la vérité et le développement (Pvd) a décidé de se lancer à la conquête des très convoités 7 sièges dévolus au département de Dakar.



Dites-vous bien que c'est Général Serigne Modou Kara Mbacké, lui-même, qui va diriger la liste majoritaire ou départemental pour le compte de la capitale sénégalaise. Pour réussir cette mission qui s'annonce périlleuse, le patron du Pvd s'est fait seconder par l'une de ses épouses, Toutane Diack, par ailleurs chargée de Communication du parti.



La liste nationale ou proportionnelle sera portée, d'après les informations "L'Observateur", par Sokhna Dieng Mbacké, députée et promue Présidente du parti, il y a quelques mois. A l'instar Dakar, l'on annonce que le Pvd va présenter des listes dans tous les départements du Sénégal. Seul ou en coalition.