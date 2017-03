Législatives 2017: Karim Wade attendu à Dakar en avril ou mai

Babacar Gaye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS) a confirmé que Karim Meissa Wade sera à Dakar à trois mois des élections législatives qui se tiendront en juillet 2017, à savoir au mois d’avril ou mai.



«Karim Wade sera là dans les 3 derniers mois qui nous séparent des Législatives de 2017 et il participera à ces élections de manière active en mobilisant d’abord le parti qui lui a fait confiance pour 2019, mais surtout, les grands mouvements de soutien qui essaiment un peu partout. (…)Il m’a dit au téléphone qu’il sera là quand nous arriverons à la dernière ligne droite, dans les trois derniers mois qui nous séparent des élections de 2017», a précisé Babacar Gaye qui était invité de l'émission Grand Jury, ce dimanche face à Mamoudou Ibra Kane.



Le porte-parole du PDS a aussi battu en brèche les allégations de Pape Samba Mboup concernant la non acquisition d’une carte du parti bleu et jaune par Karim Wade. « C’est faux. Karim a ses cartes de membre du parti. Je ne suis pas sûr que Pape Samba Mboup détienne la bonne information pour savoir qui détient ou non la carte du PDS. »