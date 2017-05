Législatives 2017: Khafor Touré en ordre de bataille

A l'approche des élections législatives, l'heure est aux stratégies pour les remporter dans le département de Guédiawaye. Dans cette perspective, les militants d'Abdou Khafor Touré de la commune de Wakhinane Nimzatt étaient en assemblée générale samedi dernier.



Selon le responsable politique, il est question d'avoir un plan d'actions, une feuille de route à travers une remobilisation et une animation de la base. "Notre commune a enregistré 50 000 inscrits. Nous sommes satisfaits sur ce plan-là. C'était une étape, mais la plus importante reste la mobilisation et la sensibilisation des électeurs pour une écrasante majorité de notre liste. Pour réussir un tel pari, il y a lieu de faire un travail de terrain mais aussi de proximité. A cet effet, un dispositif fort de 250 volontaires sera mis sur pied pour massifier et mobiliser l'électorat afin qu'on gagne Wakhinane", a dit optimiste, l'ancien Directeur de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes (ANEJ) devenue Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ).



Enquête