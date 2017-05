Législatives 2017: Khalifa Sall réaffirme son ancrage dans «Mankoo Taxawu Senegaal»

Khalifa Sall et son «Initiative 2017» sont toujours dans la coalition Mankoo Taxawu Senegaal. Les informations selon lesquelles la coalition du maire de Dakar se serait retirée, à cause d’une divergence sur la tête de liste, ont été démenties par Banda Diop, président du Comité électoral d’Initiative 2017.



Face à la presse hier, le maire de la Patte d’Oie a affirmé l’ancrage de Khalifa Sall dans la coalition de l’opposition. «Khalifa Sall est jusqu’à présent, ancré dans Mankoo Taxawu Senegaal », affirme M. Diop. Il préside aussi la coalition Initiative 2017 et aujourd’hui, nous ferons tout pour que cette coalition aille unie aux élections ». Selon M. Diop, le problème de tête liste est dépassé.



«Cette question reléguée au second plan, nous sommes toujours assis sur les motivations qui ont fait qu’on se retrouve autour de Mankoo Taxawu Senegaal », assure-t-il. Nous n’avons pas d’informations par rapport à la tête de liste, nos plénipotentiaire sont en train de discuter. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous sommes encore ancrés dans cette coalition, parce que c’est l’avenir du Sénégal qui est en jeu et qui nous dicte d’aller ensemble aux élections. Pour nous, ce qui prévaut, c’est de nous oublier et mettre en avant les problèmes des Sénégalais ».



Source: L'Obs