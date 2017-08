Législatives 2017 : L’UEMOA salue la transparence du scrutin et invite les candidats à accepter les résultats La mission d’observation électorale du Comité Interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CIP-UEMOA) a salué, mardi à Dakar, la transparence du vote aux élections législatives du 30 juillet 2017, et invite les candidats à accepter les résultats des urnes.

«La mission lance un appel aux candidats pour que tous acceptent le verdict des urnes. Elle les exhorte à la retenue, à la sérénité, à l’esprit du dialogue et de débat républicain», a indiqué Fatima.D. Dogo, Vice-présidente du CIP-UEMOA au cours d’un point de presse.



La mission du CIP-UEMOA séjourne au Sénégal depuis le 23 juillet 2017 avec ses 14 observateurs, qui ont visité 291 bureaux de vote.



La mission se félicite de la transparence et de la bonne tenue des élections législatives du 30 juillet 2017 et salue aussi la maturité de tous les acteurs impliqués dans l’organisation et le déroulement dudit scrutin.



« La mission apprécie à sa juste valeur, l’élan patriotique qui a conduit les électeurs à accomplir leur devoir civique», a ajouté Mme Dogo.



Parmi les insuffisances du scrutin, le CIP-UEMOA note un retard dans le démarrage des opérations de vote ; souligne que la pléthore de liste de candidature avec un important lot de bulletins de vote, a rendu difficile et fastidieuse l’organisation matérielle des opérations dans les bureaux de vote visités.



Il a également constaté que les électeurs disposant de carte ou récépissé avaient de la peine pour retrouver leurs bureaux de vote et le besoin d’information et d’orientations des électeurs se faisaient sentir dans tous les centres de vote visités.



«Les primo-inscrits qui devraient disposer du « document d’immatriculation » des autorités, n’ont pas voté dans certains bureaux de votes visités. Le non déploiement de délégués par certains partis politiques ou coalitions dans la plupart des bureaux de vote. Nombre moyen compris entre 4-7 représentants par bureau de vote», indique la mission.

