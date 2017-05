Législatives 2017 : L’UJTL approuve la mise en place de la Coalition Manko Taxawu Senegal et charge le président Macky Sall

La mise sur pied de la Coalition Manko Taxawu Senegal portée sous fonts baptismaux par 10 Partis de l’opposition en vue des prochaines élections législatives trouve un écho favorable de la part de la Jeunesse libérale du Pds.



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, l’union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL) « se félicite du consensus fort de la classe politique sénégalaise qui a abouti à la mise sur pied de la Coalition Manko Taxawu Senegal qui demeure le seul espoir du peuple sénégalais pour un redressement national. »



Toutefois Toussaint & Cie qui ont vigoureusement dénoncé la gestion du président Macky Sall estiment que le président « Macky Sall et sa famille sont trop trempés dans le pétrole, le gaz, l’affaire Arcelor mittal, la banque de Dakar, l’affaire bigtogo, la détention arbitraire de Karim et compagnie, le marché du building administratif, la cité des affaires, le centre de conférence de Diamniadio, le tronçon Fatick Kaolack, le marché pour la fabrication des cartes biométriques …Que des scandales qui ont fini par éclabousser les théoriciens d’une gestion sobre et vertueuse. »



Ainsi, lit-on dans le document, « l’UJTL invite la jeunesse du Sénégal à sanctionner le régime du président Macky Sall aux élections législatives du 30 juillet ».





Landing DIEDHIOU, Leral.net

