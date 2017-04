Législatives 2017 : La communauté maure du Sénégal veut siéger à l’Assemblée nationale

La communauté maure au Sénégal va briguer les suffrages des Sénégalais. Elle veut siéger à l’assemblée nationale. Forts de plus de 20 mille potentiels électeurs, les maures entendent réunir toutes les conditions de leur côté pour envoyer des représentants à l’hémicycle. « Le moment et arrivé pour nous d’intégrer les instances de décision. Nous sommes des maures mais nous somme des Sénégalais pur sang et nous sommes fiers de l’être », précise Mouhamed Fall.



Mais pour le moment, la communauté maure compte travailler avec la coalition présidentielle. « Nous sommes en train de faire des prospections pour voir comment la coalition ‘’Benno Bokk Yakkar’’ va nous intégrer sur ses listes », explique Biram Fall. La communauté maure de la banlieue de Dakar s’était donné rendez-vous, hier, à Médina Gounass, pour la mise en place de la section locale.



A cette occasion, les responsables de l’association ont invité les populations à s‘inscrire sur les listes électorales, afin d’obtenir une carte d’identité et une carte électeur. Cependant, le secrétaire général de l’Association des maures du Sénégal s‘empresse d’ajouter que si la coalition BBY ne leur accorde pas de bonnes places, elle ira à ces élections avec d’autres coalitions ou mouvements citoyens.



« Nous ne resterons pas les bras croisés. Si la coalition BBY ne nous investit pas, nous allons trouver les moyens pour nous coaliser avec d’autres mouvements citoyens pour participer à ces élections. Nous avons cette ambition-là. Maintenant que la communauté s’est organisée, nous sommes obligés de prendre part à ces joutes pour avoir au moins des représentants », martèle B. Fall.



La communauté a également mis à profit cette rencontre pour revisiter la culture maure.



La tribune