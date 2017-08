Législatives 2017 : La déclaration de Me Abdoulaye Wade attendue demain (jeudi)

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

Le pape du Sopi va faire face à la presse demain (jeudi). L'information vient de sources proches de l'ancien Président de la République, glanée par dakarposte.



"Comme vous l'avez écrit, le Vieux attend la proclamation des résultats pour faire une importante déclaration. Aux dernières nouvelles, c'est calé pour ce jeudi, mais je ne peux pas en dire plus. En tous cas, toute la presse nationale comme internationale sera invitée à ce face-à-face", consent à nous révéler ce collaborateur de "Pa Bi".



Inutile d'être devin pour subodorer que le patron du Pds s'exprimera sur les élections législatives qui se sont déroulées dans une relative confusion.



Bureaux ouverts tardivement, bulletins manquants, impossibilité de trouver son nom sur les listes, documents nécessaires au vote non distribués… dimanche dernier, bref l’organisation du scrutin laissait vraiment à désirer, mais également les résultats de ces joutes …



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook