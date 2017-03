Législatives 2017: La section communale PDS de Ziguinchor affute ses armes et se prépare à l’accueil de Karim Meissa Wade dès son retour en exil A quelques semaines des élections législatives, la section communale Pds de Ziguinchor dévoile ses stratégies pour faire capoter les tentatives de la majorité dans la partie sud du pays. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, Toussaint Manga et ses frères responsables libéraux invitent les militants, sympathisants et Karimistes à s’organiser dans leurs quartiers pour une bonne mobilisation du parti à la base afin de réserver un accueil royal à Ziguinchor à leur candidat Karim Meissa Wade dès son retour d’exil.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

« Conformément aux directives données par la commission lors de son passage à Ziguinchor, la section communale invite tous les militants, sympathisants et Karimistes à s’organiser dans leurs quartiers et sous quartiers respectifs pour une meilleure structuration et une bonne mobilisation du parti à la base », note le communiqué.



Ainsi, Toussaint Manga & Cie annonce le démarrage à partir du mois d’avril de l’opération «Rendre mon quartier bleu pour une commune bleue », dans chaque quartier pour le triomphe de notre seul et unique candidat Karim Meissa Wade.



Saluant l’appel du Président Wade à une coalition forte des forces de l’opposition en prélude des législatives de juillet 2017 et la section communale du PDS de Ziguinchor ‘’invite les partis d’opposition présents à Ziguinchor à la mise sur pied d’un cadre de concertation local pour une opposition forte’’.



« Face à la misère des populations, à l’injustice, au manque de démocratie, à la corruption grimpante, à la gestion familiale et clanique de nos ressources, à la dictature et à l’incompétence chronique du président Macky Sall, le PDS avec les autres forces vives se dresseront à Ziguinchor farouchement contre ce régime et ses alliés », peut-on dans le document.



Dans le même sillage la section communale du PDS de Ziguinchor demande à l’UCS d’Abdoulaye Balde à clarifier les Ziguinchorois sur sa position de parti d’opposition ou de parti en voie d’alliance future avec APR.



Au demeurant, la section communale accuse Doudou KA et Cie de tentative de fraude en récupérant directement les cartes d’électeur de leurs militants à partir de la DAF du ministère de l’intérieur sans passer par la préfecture de Ziguinchor.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

