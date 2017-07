Législatives 2017: Landing Savané compte prendre sa revanche Me Abdoulaye Wade Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2017 à 00:12 commentaire(s)|

«Tout le monde se rappelle comment on l’a soutenu pour qu’il arrive au pouvoir et comment il nous a trahis par la suite quand il était aux commandes du pays. Nous allons le combattre farouchement», a déclaré Landing Savané ce samedi.



Alors qu’il était un allié de taille de Me Wade en 2 000, le patron d’Aj n’a pas toujours digéré le soutient de l’ex-président à Mamadou Diop De Croix, à qui i a permis de revendiquer la légitimité de leur parti.



A cet égard, Landing Savané, allié de Macky Sall, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) compte prendre sa revanche sur Me Wade en lui barrant la route au cours de la campagne électorale pour les législatives.



«Je demande à tous les camarades, militants d’Aj, de se mobiliser comme un seul homme pour la victoire de Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives, parce que Wade est dangereux pour notre démocratie, il faut l’éliminer», a-t-il ordonné dans "Igfm".



Déplorant le fait qu’aucun membre de son parti n’a été investi dans les listes par le chef de l’Etat, Landing Savané, a néanmoins appelé à une vaste mobilisation autour de Macky. Parce que dit-il «c’est avec ce dernier que le Sénégal sera émergent.



S’agissant de la fraude au Bac qui secoue le système éducatif Sénégalais, le leader de Aj, exige qu’une enquête approfondie soit menée afin de situer les responsabilités et que des sanctions conformément à la loi en vigueur soient infligées aux fautifs.

Accueil Envoyer à un ami Partager