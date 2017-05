Législatives 2017: Le Président Macky Sall peaufine sa stratégie avec ses partisans Le Président Macky Sall poursuit ses audiences au Palais en perspective des prochaines élections législatives. Après les leaders des partis alliés, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng et consorts, c'est au tour du comité électoral de son parti d'être reçu en audience.

Le président de l'APR (alliance pour la République) a reçu hier des responsables apéristes tels Benoît Sambou, Luc Sarr et d'autres membres du comité électoral de l'APR pour échanger sur les responsables qui seront investis. A la suite de cette rencontre, le Président Sall, pour rappel, a reçu carte blanche de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar pour confectionner les listes qui seront déposées aujourd'hui même au ministère de l'intérieur.



Une prise en main qui s'avère aujourd'hui être une stratégie payante car depuis l'arrêt des assemblées générales d'investiture, la tension a baissé d'un cran dans les rangs de la majorité et les querelles ont cessé. Reste maintenant à savoir si les frustrés ne vont pas déverser leur colère et appeler au boycott, pis même au vote-sanction s'il s'avère que leurs noms ne figure pas sur les listes électorales.



Le Président Sall va devoir déployer tout son génie politique pour contenir la colère de frustrés qui ne seraient pas investis.



source: l'AS Quotidien

