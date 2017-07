Législatives 2017: Le dispositif sécuritaire fonctionne normalement, selon le Dg de la police

"Au niveau national, aucune faille sécuritaire ne nous a été signalée. Le dispositif sécuritaire marche normalement", a dit Oumar Maal à la presse au terme d'une visite au centre de vote du collège franco arabe du Point E.



Ce dernier a invité les forces de sécurité à plus de rigueur et de vigilance. "J'appelle les électeurs à voter dans le calme, la discipline et la sérénité", a-t-il lancé.