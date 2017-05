Législatives 2017 : Le pari risqué d’Abdoulaye Baldé

Le président de l’UCS Abdoulaye Baldé trouvera-t-il la voie et les arguments de son pari ?



Vous êtes sans doute nombreux à constater la grande absence du maire de la ville de Ziguinchor dans la liste des signataires de la grande coalition Coalition Manko Taxawu Sénégal des partis de l’opposition es perspective des prochaines joutes législatives. Loin de ladite coalition de l’opposition et encore plus de celle de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Baldé a plutôt préféré de se barricader dans un Centre à haut risque.



Cette posture du maire de Ziguinchor dont les agissements plane le doute chez certains qui l’accusent à tort ou raison de faire le jeu du pouvoir aura incontestablement des conséquences sur l’avenir de son combat politique.



Absente dans cette nouvelle coalition de l’opposition, l’UCS regorge-t-elle de ressources et d’arguments solides pour se tailler un nombre conséquent de députés dans la 13e législature prochaine ? La question reste en suspens, car seul l’avenir nous en édifiera.



Par contre ce qui est sûr, c’est que le président des Centristes du Sénégal (UCS) reste exposé à deux fronts antagonistes qui n’ont rien d’autre que la conquête de l’Assemblée nationale. Celui de la Coalition Manko Taxawu Sénégal de l’opposition mais aussi celui de la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle.



Landing DIEDHIOU, Leral.net