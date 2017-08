Législatives 2017: Les 495 millions de Me El Hadji Diouf et Cie dans les caisses du trésor public Les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar (au pouvoir) se sont réunis, lundi soir à Dakar, autour du Chef de l’Etat pour évaluer les élections législatives du 30 juillet 2017 à l’issue desquelles ladite structure a obtenu plus de 120 députés sur 165. Dans une note de presse parvenue à Dakarflash, le service de communication de Benno fait le condensé des discussions.



Pour se lancer dans une élection, il faut réfléchir 100 fois. En effet au départ il y'avait 47 listes qui ont déposé chacune 15 millions à la caisse de consignation. Apres le scrutin du 30 juillet seulement 14 coalitions sont autorisées d'aller reprendre leur caution. Les 33 autres listes sont priées de ne pas revenir à la caisse car n'ayant pas obtenu le pourcentage valable pour un remboursement.



C'est ainsi que les cautions de Me Elhadji Diouf , Ousmane Faye, Mouhamed Tété Diedhiou, Amsatou Sow Sidibé etc.. iront au trésor public contre leur volonté. Une somme estimée à 495 millions de nos francs et qui pourrait servir à construire des districts sanitaires moderne surtout dans le monde rural.



exclusif.net

