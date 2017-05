Législatives 2017: Les femmes Macky 2012 lancent le programme d’activités « Faalat Macky »

A quelques encablures des élections législatives du 30 juillet 2017, les femmes de la coalition Macky 2012 sonnent la mobilisation en vue d’obtenir la majorité à l’hémicycle, en 2017 et faire réélire le président Macky Sall, en 2019.



Ce jeudi 04 mai, sous la houlette de leur leader Mme Mously Diakhaté et la présence effective du ministre Ndèye Marième Badiane, elles se sont données rendez-vous au CICES pour le lancement officiel de leur programme d’activité « Faalat Macky ».

Selon la présidente, le Président Macky Sall constitue en soi une chance pour le Sénégal car explique-t-elle, c’est sous son magistère que l’exploration du pétrole et du gaz a connu de résultat heureux.



Ne voulant pas s’appesantir sur le bilan du Président Macky Sall qui, selon elle, ne souffre d’aucune ambiguïté, Mme Mously Diakhaté s’est plutôt projetée sur les prochaines joutes électorales. Selon elle, le Président Macky Sall a aujourd’hui, plus que jamais, besoin de la majorité à l’Assemblé nationale parce que, explique-t-elle, "il y a des gens imbus par leur propre intérêt qui veulent saborder les réalisations et les promesses du Président Macky Sall".



Ainsi, elle a invité à ses autres camarades à s’approprier du programme d’activités « Faalat Macky » pour le traduire en actions au soir du 30 juillet 2017.



Landing DIEDHIOU, Leral.net