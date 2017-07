Législatives 2017 : Les femmes du Point E entrent en campagne derrière Papa Maël Diop L’Association « And Jappo Liguey » des femmes du Point E, a organisé ce lundi après-midi, une cérémonie de « Sargal » (hommage) pour le Directeur Général des Aéroports du Sénégal. Occasion pour ces femmes d’entrer de plain-pied dans la campagne, pour offrir au chef de l’Etat une majorité présidentielle. Les femmes sont soutenues en cela par les jeunes « maëlistes » du Point E, qui accompagnent Papa Maêl Diop depuis 2012.



Au nom des femmes, Abibatou Diallo a expliqué que leur geste est une réponse aux multiples actes posés par Papa Maël Diop en leur faveur ces quatre dernières années. Elle a cité entre autres, des appuis financiers pour pourvoir mener des activités génératrices de revenus, des billets pour la Mecque, de l’emploi ou encore des denrées de première nécessité à la fin de chaque mois.



Au-delà des remerciements, du diplôme de reconnaissance remis et du tissu offert au Directeur Général des ADS, les femmes s’engagent à battre campagne à travers des visites de proximité, pour une victoire écrasante de Benno Bokk Yakaar dans leur localité derrière Papa Maël Diop, coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Fann-Point E.



En réaction aux gestes posés par les femmes de l’Association, Papa Maël Diop a soutenu que sa démarche entre dans une logique de faire de la politique autrement, de faire de la politique de développement Il s’agit de dire la vérité aux populations, d’accompagner les femmes et les jeunes dans leurs projets de développement.



« A la politique-mensonge » il faut répondre par « la politique-vérité », a dit le Directeur Général des ADS. La cérémonie a été marquée par l’engagement de l’imam adjoint de Fann Hock, par ailleurs porte-parole du délégué du quartier, de soutenir Papa Maël Diop. Imam Alassane Diop a soutenu que la victoire passera par les femmes et les jeunes. Avant la fin de la cérémonie, le Directeur Général des ADS a rappelé la démarche unitaire menée avec Karim Fofana et Malick Diop.









