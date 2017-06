Législatives 2017 : Les militaires et les civils voteront le même jour

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2017 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour les élections législatives du 30 juillet prochain, les militaires et paramilitaires vont accomplir leur devoir civique au même moment que les électeurs civils. C’est l’une des innovations du Code électoral, rappelée par le Directeur de la Formation et de la Communication au niveau de la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Demba Cissé.



Contrairement aux élections présidentielles et législatives précédentes, les électeurs militaires et autres corps paramilitaires vont voter le 30 juillet prochain, au même moment et dans les mêmes bureaux de vote que les électeurs civils.



La précision, contenue dans les innovations apportées au Code électoral, est du Directeur de la Formation et de la Communication au niveau de la Direction générale des élections (Dge), Bernard Casimir Demba Cissé.



En effet, en marge de la rencontre de partage et d’information co-organisée par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), la Direction générale des élections (Dge), ainsi que la Commission électorale nationale autonome (Cena) hier, mercredi 21 juin, à l’intention des professionnels des médias, M. Cissé a informé que tout le monde vote le même jour. Toutefois, il a fait savoir que la priorité est accordée aux hommes de tenue s’ils se présentent en uniforme militaire.



Toutefois précise Bernard Casimir Demba Cissé, il n’est pas permis aux hommes de tenue d’entrer dans les Bureaux de vote avec leurs armes. Quant aux craintes de surnombre au niveau des bureaux de vote, M. Cissé de faire comprendre qu’il est impossible de dépasser le nombre retenu dans le Code électoral, à savoir les 600 électeurs par bureau. Donc, pour lui, le vote des hommes de tenue en même temps que les civils n’impactera en rien le déroulement du scrutin.



Voxpopuli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook