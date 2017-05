Législatives 2017: Maimouna Ndoye Seck, tête de liste de Bby à Dakar, Macky Sall déjoue tous les pronostics

La tête de liste de Benoo Bok Yaakaar à Dakar, ne sera ni le ministre de la Gouvernance locale et maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, ni même son collègue en charge de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.



Contre toute attente, Macky Sall a porté son choix sur une dame en la personne du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, qui va devoir diriger les hostilités à Dakar où elle risque de faire face peut être à des géants comme Pape Diop, pour ce qui est de la coalition Wattu Senegaal, ou Bamba Fall, pour le compte de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal.



Pour rappel, la dame, une des amazones du PR lançait dimanche dernier “Gungè Macky Sall”, un mouvement dont l’objectif est d’accompagner le président de la République pour la réussite de sa mission. Elle aura donc fort à faire pour concrétiser cette volonté d’œuvrer pour le succès du président Macky Sall.