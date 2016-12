Législatives 2017 : Mamadou Diop Decroix prône une liste commune de l'opposition

Pour imposer la cohabitation au Président Macky Sall, Mamadou Diop Decroix plaide pour une liste commune de toute l'opposition dans chaque localité du pays. Pour le secrétaire général de And Jëf/PADS, "Manko Wattu Sénégal" a la responsabilité de s'unir pour contrôler le pouvoir législatif.



Et il invite à faire valoir des propos de campagne qui montrent "l'incapacité du pouvoir en place à diriger le pays". Il assure que des stratégies sont en train d'être peaufinées dans ce sens avec pour objectif de détenir la majorité à la prochaine législature. dans le même sillage, Mamadou Diop Decroix a tiré un bilan négatif de la gestion du pouvoir par le Président Macky Sall.



"Allez demander aux enseignants su supérieur, du moyen secondaire et d'autres secteurs comme la santé et le monde paysan, vous comprendrez aisément que les Sénégalais sont fatigués. Le nombre de jeunes candidats à l'immigration clandestine et son lot de morts dans les eaux de la Mer Méditerranée a augmenté".



En résumé, il constate que le pouvoir de Macky Sall est loin de satisfaire les besoins des Sénégalais. Sur la crise gambienne, le secrétaire général d'AJ/PADS déclare que "la CEDEAO est fortement attendue sur ses compétences réelles, c'est à dire faire partir le Président Yaya Jammeh du pouvoir sans effusion de sang'.



Source le quotidien