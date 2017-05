Législatives 2017 : Mankoo dépose sa caution et met en place des commissions

La coalition Mankoo Taxawu Senegaal continue de dérouler son programme. Ce, malgré les attaques et autres prédictions de la mouvance présidentielle sur son probable «tassarro » (éclatement). Après le rassemblement « réussi » de vendredi dernier, elle a posé un acte officiel, confirmation sa participation aux joutes législatives, avec le dépôt de sa caution à la Caisse de dépôt et de consignation.



La quittance de validation de la caution a été remise au mandataire de la coalition et le chèque certifié de 15 millions FCfa a été remis aux services compétents du ministère de l’Intérieur. C’est dire qu’il ne reste plus à Malick Gakou et ses camarades que le dépôt de la liste. Mais en attendant, ils vont devoir résoudre l’épineuse question des investitures. Les enjeux étant énormes et les choses plus complexes, la conférence des leaders réunie hier, a jugé nécessaire de la mise en place d’une commission chargée d’étudier les propositions. Les membres de cette instance devraient être connus lors de la prochaine réunion prévue dans 48 ou 72 heures.



Outre la commission d’investiture, d’autres seront mises en place pour anticiper sur le défi d’organisation, une en charge de la stratégie, une autre dont la mission est d’étudier les questions électorales. Les responsables désignés pour diriger ces commissions seront choisis par la conférence des leaders.



(Source : L’Observateur)

